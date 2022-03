Ucraina: Biden, errore di Putin pensare che non avremmo risposto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha commesso un errore nel ritenere che Stati Uniti e partner europei non avrebbero risposto nel caso in cui Mosca avesse invaso l’Ucraina. E’ quanto dirà nelle prossime ore il presidente Usa, Joe Biden, nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione, di cui la Casa Bianca ha divulgato alcune anticipazioni. Per Biden quella scatenata da Putin in Ucraina è una guerra "premeditata e non provocata". "Ha rifiutato gli sforzi della diplomazia, pensava che l'Occidente e la Nato non avrebbero risposto", afferma Biden. "E pensava di poterci dividere qui a casa. Putin si sbagliava. Noi eravamo pronti". “Nel corso della nostra storia abbiamo imparato questa lezione: quando i dittatori non pagano un prezzo per la loro aggressività, causano più caos. Continuano a muoversi. E i costi e le minacce per l'America e il mondo continuano a crescere", prosegue il presidente Usa. "Ecco perché l'alleanza Nato è stata creata per garantire la pace e la stabilità in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale”, conclude. Il discorso di Biden è stato chiaramente rimodulato negli ultimi giorni per affrontare adeguatamente la crisi in Ucraina, anziché concentrarsi prevalentemente sull’uscita dalla pandemia di Covid-19 e sui piani dell’amministrazione per la ripresa economica statunitense.(Nys)