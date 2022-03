Ucraina: ambasciata Kiev in Brasile, governo Bolsonaro ignora richiesta aiuti umanitari (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel chiedere ancora un volta "l'immediata cessazione delle ostilità", la delegazione brasiliana aveva l'accento soprattutto sull'aspetto dell'emergenza umanitaria. "Mentre parliamo, il numero di vittime, le sofferenze umane e i rischi per la pace e la sicurezza internazionale continuano ad aumentare di ora in ora. L'Unhcr stima già 422mila rifugiati", sosteneva Costa Filho nel suo intervento. "Abbiamo votato a favore del progetto di risoluzione davanti al Consiglio, nonostante i dubbi sui tempi e sul suo contributo al raggiungimento della pace. Questi timori derivano in definitiva dal nostro inflessibile impegno di rispetto e interesse a sostenere la Carta e il ruolo dello stesso Consiglio di sicurezza", concludeva. (segue) (Brb)