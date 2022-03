Kosovo: ministra Esteri Gervalla, da molti anni non ci sono nuovi riconoscimenti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi riconoscimenti internazionali del Kosovo non sono stati in stallo solamente lo scorso anno ma ormai da diverso tempo. Lo ha dichiarato la ministra degli Esteri kosovara, Donika Gervalla, parlando in Parlamento a Pristina come riportato dall'emittente "Rtk". "Non posso commentare sui progressi perché si tratta di questioni sensibili che rischiano di prendere una direzione sbagliata se parliamo pubblicamente di questi", ha osservato Gervalla confermando che le istituzioni kosovare stanno lavorando per ottenere in futuro alcuni nuovi riconoscimenti internazionali della sovranità del Paese. (Alt)