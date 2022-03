Serbia: presidente Vucic, siamo in percorso Ue ma anche amici con la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vucic ha aggiunto che la Serbia "è un piccolo Paese" che non vuole rompere le amicizie con nessuno. La Serbia non decide sull'Ucraina, ha detto Vucic aggiungendo che allora "potrebbe chiedere all'ambasciatore ucraino di chiedere al suo presidente di condannare apertamente la terribile aggressione che è stata perpetrata alla Serbia da forze come Usa e Regno Unito", in riferimento al bombardamento della Nato nel 1999. Vucic ha infine dichiarato che "oggi la bocca di tutti è piena di diritto internazionale", ma che riguardo alla questione del Kosovo c'è stata una completa distruzione di tale diritto. (segue) (Seb)