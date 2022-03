Kosovo: presidente Osmani a colloquio con ambasciatore Usa Hovenier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara, Vjosa Osmani, ha incontrato l'ambasciatore Usa a Pristina, Jeff Hovenier, per discutere sugli ultimi sviluppi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Scrivendo su Twitter dopo l'incontro, Osmani ha dichiarato che il Kosovo condanna con forza l'aggressione russa ed è in coordinamento con i partner per impedire la destabilizzazione della regione. Anche il premier kosovaro, Albin Kurti, ha condannato l'azione odierna da parte della Russia definendola "la più grande aggressione militare in Europa dalla Seconda guerra mondiale".(Alt)