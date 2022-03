Ucraina: premier di Zagabria Plenkovic, situazione ricorda la Croazia nel 1991

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale situazione in Ucraina "ricorda la Croazia del 1991": lo ha detto oggi il premier croato Andrej Plenkovic, in un punto stampa a Bruxelles dove ha commentato i risultati della riunione dei leader europei tenuta nella serata di ieri. "Questa situazione, se si guarda all'appello del presidente Zelensky, ricorda molto la Croazia del '91, è molto simile, solo l'invasione è molto più grande, l'attacco è più forte. Dobbiamo prestare attenzione alla stabilità e alla situazione in Kosovo, Montenegro e Bosnia Erzegovina, e abbiamo inviato questo messaggio", ha detto Plenkovic. A proposto delle sanzioni decise ieri a livello Ue, il premier croato ha sottolineato l'importanza di trasmettere un messaggio unitario in risposta all'attacco russo. "Le conclusioni a questo livello sono state adottate immediatamente, dopo mezz'ora di riunione, per trasmettere prima di tutto un messaggio di unità. Il testo riflette il consenso congiunto degli Stati membri dopo la brutale aggressione e l'invasione russa dell'Ucraina", ha affermato Plenkovic aggiungendo che potrebbero esserci nuovi pacchetti di sanzioni a seconda dell'evolversi della situazione. (segue) (Seb)