Nord Macedonia-Serbia: ministro Esteri serbo Selakovic in visita a Skopje (3)

- Il ministro macedone Osmani ha affermato che il colloquio è stato aperto e costruttivo e che i rapporti tra i due Paesi sono amichevoli e di partenariato, con una tendenza ad ampliare la cooperazione. Osmani ha espresso soddisfazione per la firma dell'accordo sui centri culturali, che, secondo il ministro, apre spazi per uno scambio culturale più intenso. Osmani ha poi espresso soddisfazione per il livello raggiunto dalla cooperazione economica, rilevando che c'è spazio per un suo ulteriore ampliamento. Il ministro ha infine ribadito che la Macedonia del Nord offre pieno sostegno al dialogo tra Belgrado e Pristina e alla risoluzione di tutte le questioni aperte nella regione attraverso il dialogo. (Seb)