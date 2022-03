Nato: Kosovo, militari albanesi si uniscono alla missione Kfor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 30 militari albanesi si è unito alla missione della Nato in Kosovo Kfor. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Albanian Daily News", alla presenza del ministro della Difesa albanese Niko Peleshi, la cerimonia per il loro arrivo si è svolta nella base Nato nei pressi della città di Peja. "Dopo il ritiro e la chiusura della missione in Afghanistan, ci impegniamo a continuare e rafforzare il nostro impegno nelle missioni della Nato ed internazionali in generale", ha affermato Peleshi sottolineando l'importanza del rafforzamento dell'impegno albanese nella missione Kfor. "Nessuna parte del territorio della Nato sarà toccato, perché la Nato è la più forte alleanza politica e militare al mondo", ha poi affermato il ministro della Difesa albanese in riferimento al conflitto in Ucraina. (Alt)