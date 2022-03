Libia: il Paese torna ad avere due governi paralleli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri è stato assegnato ad Hafed Gaddour, ex ambasciatore libico in Italia e diplomatico molto apprezzato in Occidente, mentre il ministero dell'Interno va al generale Essam Abuzriba, vicino ai gruppi armati di Zawiya (snodo costiero per il traffico di migranti), e quello della Difesa ad Ahmed Houma, secondo vice-presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, nell'est del Paese. I ministeri delle Finanze e della Pianificazioni sono state riunite in un solo dicastero, per il quale è stato proposto l'haftariano Osama Hammad, che ha ricoperto lo stesso ruolo per il Consiglio presidenziale. Una sola donna è presente nella lista di Bashagha: la dottoressa Salha al Drouqi al ministero della Cultura, anche se potrebbero esserci altre ministre (e vice-minsitre) nei ministeri di Stato, che saranno otto. (Lit)