Svezia: premier Andersson, in Europa non c'è spazio per aggressioni come quella all'Ucraina

- L'attacco armato della Russia contro l'Ucraina è immotivato, indifendibile e illegale. Lo ha affermato la premier svedese Magdalena Andersson in un discorso alla nazione. "Con rabbia assistiamo agli attacchi al popolo ucraino", ha detto Andersson, ricordando come la Russia sostenga che "l'Ucraina appartiene alla sfera di interesse del Paese". "Ma nell'Europa di oggi non c'è spazio per questo", ha aggiunto la prima ministra. "Se la Russia riuscirà a includere l'Ucraina sotto la sua sovranità, aprirà richieste simili su altri Paesi. L'attacco armato della Russia è più di un attacco all'Ucraina, è un attacco al diritto di ogni Paese di decidere il proprio futuro", ha proseguito. La Svezia non è minacciata direttamente, ma il quadro generale delle minacce è aumentato. Il popolo svedese è bersaglio di campagne di influenza e disinformazione russa", ha spiegato Andersson, secondo cui "lo scopo è spaventarci, zittirci e aumentare le contraddizioni". (Sts)