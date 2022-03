Ucraina: Di Maio, Nato non coinvolta ma dobbiamo sentirci tutti ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nei vent’anni trascorsi dalla sua fondazione Agenzia Nova ha saputo crescere e affermarsi" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La guerra in corso in Ucraina non riguarda in maniera diretta la Nato, ma in questo momento “dobbiamo sentirci tutti già ucraini”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio a “Di Martedì” su La7. “Oggi parliamo di questioni che non possono coinvolgere la Nato, che non è impegnata sul campo in Ucraina”, ha affermato il titolare della Farnesina. “Dobbiamo sentirci tutti ucraini, perché quel popolo è un popolo europeo. Sono stato molte volte a Kiev e ho visto giovani che sognano l’Unione europea, un popolo che vuole entrare nella Nato. Non dobbiamo pensare a noi e a quello che può succedere solo nel nostro territorio, noi pensiamo a noi stessi già nel momento in cui occupiamo di quello che accade in Ucraina”, ha concluso il ministro.(Res)