Ucraina: Guerini, firmato decreto per forniture militari, contenuto secretato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- “L'impegno del Parlamento rivolto al Governo c’è. Il decreto interministeriale è già in lavorazione per poter essere inviato: parliamo di ore” visto che “io ho già firmato il decreto” per lo stanziamento di sostegni, anche in termini di materiale militare, all’Ucraina. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso della registrazione della puntata di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera. “I contenuti del decreto - ha chiarito - sono secretati”. Quanto alla consegna materiale di questo aiuti militari, il ministro ha chiarito che “devo avere il giusto riserbo su come assolveremo il nostro dovere”. (Res)