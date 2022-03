Usa-Perù: vicesegretaria di Stato Sherman sente ministro Esteri Landa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha parlato con il ministro degli Esteri peruviano César Landa “dei nostri valori democratici condivisi e dell'opposizione all'invasione premeditata, non provocata e ingiustificata dell'Ucraina da parte della Russia”. E’ quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato. Oltre a discutere le opportunità per rafforzare ulteriormente le relazioni Perù-Usa, il vicesegretario Sherman ha elogiato il governo peruviano per la sua leadership nel condannare le azioni della Russia, compreso il suo sostegno alla dichiarazione congiunta dell'Organizzazione degli Stati americani del 25 febbraio sull'aggressione. “Il vicesegretario Sherman e il ministro degli Esteri Landa hanno anche discusso di come la violazione da parte della Russia del diritto internazionale e dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina minacci la stabilità globale e contraddica i valori che legano il nostro emisfero”, conclude il comunicato.(Nys)