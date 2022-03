Libia: il Paese torna ad avere due governi paralleli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Bashagha, da parte sua, ha inviato messaggi concilianti al rivale Dabaiba, assicurando che si insedierà a Tripoli “in modo pacifico e sicuro”. In un video-messaggio dopo il via libera del Parlamento, il premier ha detto di considerarsi un “servitore del popolo libico e responsabile di tutti libici, senza eccezioni o discriminazioni”, spigando di voler “tendere la mano a tutti, compresi gli avversari”. Bashagha ha detto che il nuovo governo “assumerà i suoi doveri nella capitale, Tripoli, in modo pacifico e sicuro”, spiegando di aver “contattato tutte le autorità di sicurezza e militari, con le quali abbiamo raggiunto degli accordi”. Irremovibile la posizione dell’esecutivo uscente di Tripoli, che “considererà qualsiasi tentativo di prendere d'assalto il suo quartier generale come un attacco al governo” e “tratterà questi tentativi in conformità con la legge”. Di più: “Il governo riterrà responsabile chiunque osi avvicinarsi a qualsiasi sede del governo o manometta la stabilità e le capacità dei libici. Questo è il minimo che il governo può fare contro coloro che si sono macchiati di frode e tradimento”. (segue) (Lit)