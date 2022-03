Libia: il Paese torna ad avere due governi paralleli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bashagha ha pubblicato nella tarda serata di ieri la lista della sua squadra di governo, composta dal primo ministro stesso, due vice-premier, 30 ministri e otto ministri di Stato. La composizione dell'esecutivo è stata criticata soprattutto a Tripoli: molte posizioni chiave sarebbero infatti state garantite a personalità troppo legate al parlamento eletto nel 2014. Almeno sei ministri, infatti, sarebbero fratelli di deputati. Da parte sua, l’ufficio stampa di Bashagha ha detto stamane che sarebbero state apportate “alcune modifiche alla squadra di governo”, senza tuttavia precisare quali. In base alla lista originale, i ruoli di vice-premier per il sud e l'ovest sarebbero vacanti, mentre per il ruolo di vice premier dell'est Bashagha ha dovuto accettare Ali Farj Qatrani, già membro del Consiglio presidenziale libico e personalità vicina al generale Khalifa Haftar. (segue) (Lit)