Portogallo: ministra Giustizia Cartabia incontra omologa Van Dunem a Lisbona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa oggi la visita a Lisbona della ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nell'ambito della quale ha avuto un articolato incontro con la sua omologa, Francisca Van Dunem. Nel corso del loro colloquio, le due ministre hanno approfondito i temi relativi alle riforme nel settore della giustizia collegate alla realizzazione dei rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza, soffermandosi sullo stato delle sinergie e collaborazioni bilaterali in atto in materia civile e penale. Nell'ambito dell'incontro sono stati altresì messi a raffronto i rispettivi meccanismi di gestione degli istituti e servizi penitenziari e nel trattamento dei detenuti. Nel corso della sua missione in Portogallo la Ministra Cartabia ha avuto anche colloqui con il Presidente della Corte Costituzionale, Joao Pedro Caupers, e con il Direttore per il Reinserimento e i Servizi di Giustizia, Rómulo Mateus. La ministra Cartabia ha infine partecipato, insieme alla Giudice della Corte costituzionale federale tedesca Susanne Baer, a un dialogo organizzato dalla Fondazione Gulbenkian, denominato "Conferenza sul Futuro della Giustizia". (Spm)