- VARIE- "No alla guerra in Ucraina": studentesse e studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo dell'università La Sapienza si ritroveranno per una manifestazione, uniti nei valori della convivenza pacifica tra i popoli, della democrazia e della solidarietà. Spazio antistante la statua della Minerva, Ateneo La Sapienza (ore 14:30)- Presentazione del programma delle iniziative culturali promosse da Roma Capitale in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Interverranno Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale e la scrittrice Dacia Maraini. Casa del Cinema in Largo Marcello Mastroianni 1 a Roma (ore 16:00) (segue) (Rer)