Economia: Mef, risultati 2021 migliori delle previsioni, una solida base per assicurare la continuità della ripresa

- I dati diffusi oggi dall'Istat confermano il significativo recupero fatto registrare dall'economia italiana nel 2021 e rappresentano uno stimolo a proseguire nell'impegno per aumentare la resilienza, la sostenibilità e l'inclusività del sistema economico. Lo rende noto il ministero dell'Economia e delle Finanze, sottolineando come dopo la caduta del 9 per cento subìta nel 2020, l'anno scorso il Pil è cresciuto del 6,6 per cento in termini reali. Dal lato della finanza pubblica, il deficit della Pubblica amministrazione è migliorato al 7,2 per cento del Pil (dal 9,6 per cento del 2020) e il rapporto debito/Pil è calato al 150,4 per cento del Pil, dal picco del 155,3 per cento raggiunto nel 2020. (segue) (Com)