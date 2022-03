Ucraina: ministero Esteri, cittadini ucraini e stranieri sono ostaggio di aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri dell'Ucraina "condanna fermamente i barbari attacchi missilistici e i bombardamenti indiscriminati da parte della Federazione Russa di aree residenziali e infrastrutture civili nelle città ucraine". Lo riferisce una nota del dicastero ucraino, in cui si esprimono le condoglianze "alle famiglie che hanno perso i loro cari a causa della devastante guerra che il presidente Putin ha scatenato contro il popolo ucraino. L'Ucraina si rammarica profondamente che uno studente indiano sia diventato vittima del bombardamento da parte delle forze armate russe a Kharkiv. Il ministero esprime le sue più sentite condoglianze al Governo d'India e ai parenti della vittima. Siamo pronti a fornire all'ambasciata d’India l'assistenza necessaria per rimpatriare il corpo del cittadino indiano". Un cittadino cinese è stato anche ferito in un'altra città ucraina a causa degli attacchi della Russia, ha reso noto il ministero. "I cittadini ucraini e stranieri sono diventati ostaggi dell'aggressione armata russa contro l'Ucraina. Chiediamo a tutti i governi stranieri di chiedere al presidente Putin di fermare immediatamente la sua guerra in Ucraina. Questo ci permetterà di stabilizzare la situazione e concentrarci maggiormente sulla sicurezza e la protezione della popolazione, inclusi gli studenti stranieri. Il ministero vuole ribadire che non vi è alcuna discriminazione basata sulla razza o sulla nazionalità, anche quando si tratta dell'attraversamento del confine di Stato da parte di cittadini stranieri. Date le estreme condizioni di sicurezza, l'approccio "primo arrivato, primo servito" si applica a tutte le nazionalità, con alcune eccezioni umanitarie consentite per donne e bambini. Stiamo lavorando in stretto contatto con le agenzie competenti d'Ucraina per intensificare il sostegno ai cittadini stranieri, inclusi gli studenti, che desiderano tornare nei loro paesi d'origine o trasferirsi in Paesi terzi a causa dell'invasione militare russa", conclude la nota. (Kiu)