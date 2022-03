Libia: il Paese torna ad avere due governi paralleli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Libia torna ad avere ufficialmente due governi paralleli dopo il voto di fiducia concesso oggi dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk al nuovo esecutivo guidato dall’ex ministro dell’Interno, Fathi Bashagha. Il portavoce della Parlamento basato nell’est, Abdullah Bliqah, ha riferito che il nuovo esecutivo avrebbe ricevuto 92 voti a favore, superando di poco il quorum di 86 parlamentari. Tuttavia, il Governo di unità nazionale (Gun) di Tripoli presieduto da Abdulhamid Dabaiba ha parlato di “frode nel conteggio” e di mancato raggiungimento della soglia minima, spiegando di non avere alcuna intenzione di cedere il potere. Era dal settembre 2020 che la Libia non aveva due governi paralleli, allora guidati da Fayez al Sarraj nell'ovest e Abdullah al Thinni nell'est. La Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) per ora non si pronuncia e ha chiesto del tempo aggiuntivo per appurare la validità del voto. Sono almeno due le problematiche principali: l’effettiva presenza in aula di 92 deputati, che non sarebbe corroborata dalle immagini televisive; il possibile conflitto di interesse di almeno sei deputati che avrebbero dei parenti stretti nel nuovo governo. (segue) (Lit)