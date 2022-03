Auto: Bmw sospende produzione ed esportazioni in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha comunicato che sospenderà “fino a nuovo avviso” la produzione le esportazioni in Russia “a causa dell'attuale situazione geopolitica”. Il riferimento è all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e alle relative sanzioni internazionali contro Mosca. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'azienda prevede che tali sviluppi portino a strozzature nella catene di approvvigionamento, causa a loro volta di “interruzioni della produzione”. Nel 2020, Bmw ha venduto in Russia 47 mila auto, con un incremento del 10 per cento su base annua. (Geb)