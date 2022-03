© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie Milan, grazie Inter! Stasera il derby lo avete vinto entrambi. Prima del calcio d’inizio. Grazie ragazzi!”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta sulla sua pagina Facebook, l’iniziativa per la pace in Ucraina prima del derby di Coppa Italia postando la foto delle due squadre a ranghi ‘mischiati’ davanti alla scritta ‘peace’. (Com)