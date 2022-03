Germania: capo di Stato maggiore Difesa Zorn, i soldi non sono tutto per le Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per aumentare e migliorare la capacità delle Forze armate tedesche (Bundeswehr), “i soldi non sono tutto”. È, infatti, necessario allo stesso tempo “rimuovere gli ostacoli burocratici, modernizzare le strutture e adottare misure che aumentino in maniera rapida e visibile la prontezza operativa delle truppe”. L'obiettivo è essere “efficaci, standardizzati e interoperabili su scala nazionale e multinazionale”. È quanto affermato dal capo di Stato maggiore tedesco, il generale Eberhard Zorn, nell'ordine del giorno che ha diramato oggi al personale militare, agli impiegati civili e ai riservisti della Bundeswehr. Il 27 febbraio scorso, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato al Bundestag la decisione del governo federale di istituire un fondo speciale per la Bundeswehr da 100 miliardi di euro. La delibera fa seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Le risorse verranno utilizzate dalla Germania per investimenti nella difesa e progetti di armamenti. Inoltre, l'esecutivo tedesco intende aumentare ogni anno la quota del Pil destinata alle spese militari oltre il 2 per cento, superando così l'obiettivo della Nato.(Geb)