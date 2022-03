Spagna: governo analizza con imprese effetti economici guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, insieme alla ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, ha tenuto oggi una riunione con i rappresentanti delle imprese spagnole con interessi in Russia e Ucraina per analizzare gli effetti economici più immediati del conflitto in corso. All'incontro ha partecipato un gran numero di rappresentanti delle imprese, guidati dal presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garamendi. Durante la riunione, è stata condivisa una valutazione sull'impatto che il conflitto e le sanzioni imposte alla Russia per l'invasione dell'Ucraina avranno sulla presenza spagnola e sull'attività economica nella regione, così come considerazioni sugli effetti sull'economia europea e mondiale. (Spm)