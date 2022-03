Libia: governo Dabaiba, respingeremo qualsiasi insediamento di Bashagha a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale (Gun) guidato da Abdulhamid Dabaiba “considererà qualsiasi tentativo di prendere d'assalto il suo quartier generale come un attacco al governo” e “tratterà questi tentativi in conformità con la legge”. Lo ha reso noto il Gun in un comunicato stampa, dopo che il Parlamento di Tobruk ha concesso la fiducia al nuovo governo dell'ex ministro dell'Interno, Fathi Bashagha. “Il governo riterrà responsabile chiunque osi avvicinarsi a qualsiasi sede del governo o manometta la stabilità e le capacità dei libici. Questo è il minimo che il governo può fare contro coloro che si sono macchiati di frode e tradimento”, aggiunge la nota. (Lit)