- Il ministero degli Esteri tedesco sconsiglia i viaggi in Russia e mette in guardia dal recarsi nelle regioni di confine con l'Ucraina. Il dicastero esorta quanti si trovano attualmente in territorio russo se la loro presenza sia “assolutamente obbligatoria”. In caso contrario, si suggerisce di lasciare il Paese. (Geb)