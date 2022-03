Lavoro: Battaglia (Pd), ok a tavolo interistituzionale a Roma su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i tristi fatti di cronaca che hanno interessato il mondo del lavoro, richiamando le istituzioni a una generale assunzione di responsabilità relativamente al tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, "oggi l'Aula Giulio Cesare ha dato finalmente il via libera ad tavolo interistituzionale". Così in una nota la presidente della Commissione Cultura e lavoro di Roma, Erica Battaglia del Pd. "Come prima firmataria ho ricordato il lavoro ben avviato dall'assessore comunale competente - aggiunge - ma anche il contributo che la maggioranza ha voluto dare chiedendo appunto un tavolo di concerto con la Prefettura, i Municipi, le Istituzioni di Regione e Città Metropolitana, l'Inail, l'Inps, i servizi ispettivi, i sindacati e le rappresentanze imprenditoriali. Siamo certi che solo l'unione di intenti può rallentare un crescendo di numeri che si porta dietro infortuni e decessi difficilmente comprensibili. Di lavoro non si muoia, ma resti alto il senso diffuso di responsabilità a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Roma Capitale c'è".(Com)