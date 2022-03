© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore comunale alla cultura Tommaso sacchi partecipa all'anteprima della mostra "Ritratte. Direttrici di Musei italiani". Partecipano il fotografo Gerald Bruneau e alcune delle direttrici ritratte.Palazzo Reale, piazza Duomo, 12 (ore 11)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del dossier di programmazione relativo a "Bergamo-Brescia, Capitale italiana della cultura 2023" – La città illuminata. Presenti il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini; il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori; il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono; il presidente emerito di Intesa San Paolo Giovanni Bazoli, e il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti.Gallerie d'Italia, piazza della Scala, 6 (ore 11:30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla conferenza stampa di presentazione di Mi-Art e anticipazioni di Milano Art-Week insieme al ministro della cultura, Dario Franceschini.Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 12:30)La vicesindaco Anna Scavuzzo partecipa alla conferenza stampa di presentazione del progetto 'Il Conservatorio di Milano per la sua città'. Presenti Cristina Frosini, direttore del Conservatorio di Milano e il vicedirettore Massimiliano Baggio.Palazzo Marino, Sala dell'Orologio, Piazza della Scala, 2 (ore 15)REGIONEIl presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana partecipa alla presentazione del dossier di programmazione relativo a "Bergamo-Brescia, Capitale italiana della cultura 2023" – La città illuminata. Presenti il ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini; il sindaco di Milano Giuseppe Sala; Giorgio Gori, sindaco di Bergamo; Emilio Del Bono, sindaco di Brescia; Giovanni Bazoli, presidente emerito Intesa San Paolo e Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo.Gallerie d'Italia, Piazza della Scala, 6 (ore 11:30)Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa all'iniziativa di preghiera e riflessione per la pace in Ucraina, aderendo all'appello di Papa Francesco. Partecipano il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, don Igor Krupa dell'Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini di rito bizantino residenti in Italia e monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale della Diocesi di Milano.Piazza Città di Lombardia (ore 13)L'assessore a famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, interviene alla proiezione del cortometraggio di Gabriele Vacis "Sentiero Blu", racconto del viaggio fisico e spirituale di un gruppo di giovani ragazze e ragazzi con disturbi dello spettro autistico lungo la Via Francigena verso la Città del Vaticano.Cinema Ariosto, via Lodovico Ariosto, 16 (ore 19)VARIEIl sindaco di Paullo Federico Lorenzini partecipa all'inaugurazione del nuovo punto vendita di Banco Fresco. Presenti Alberto Salvadego, direttore generale di Pan Fè e Riccardo Coppa, direttore generale di Banco Fresco.Via Santa Maria Mazzarello, 2, Paullo/Mi (ore 10:30)Conferenza stampa di presentazione dell'opera “Adriana Lecouvreur” di Francesco Cilea. Intervengono Giampaolo Bisanti, direttore d'orchestra e i cantanti protagonisti.Teatro alla Scala, via Filodrammatici, 2 (ore 12)Presentazione del bando per la Capitale italiana della Cultura 2023. Intervengono: Giovanni Fosti (Presidente Fondazione Cariplo), Alberta Marniga (presidente Fondazione comunitaria di Brescia), Osvaldo Ranica (Presidente Fondazione comunitaria di Bergamo)Fondazione Cariplo, via Manin, 23 (ore 13)Cbm Italia Onlus presenta il webinar "Perfettamente imperfetti. Diversità, la nostra più grande risorsa" su educazione, inclusione, disabilità e diritti dei più piccoli. Partecipa la psicoterapeuta Tiziana Luciani.Collegamento Facebook (ore 16:30)Il presidente della Casa della Carità don Virginio Colmegna, partecipa alla fiaccolata per la pace che attraverserà il quartiere Adriano organizzata da Casa della Carità e da parrocchia di Gesù a Nazaret.Via Francesco Brambilla, 10, (ore 18:30)La cineteca Milano Mic presenta la proiezione del documentario "Roberto F., un ritratto intimo e coraggioso", documentario che racconta la vicenda di Roberto Formigoni.Cineteca Milano Mic, Viale Fulvio Testi, 121 (ore 20) (Rem)