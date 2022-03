Ucraina: truppe russe sono entrate a Kherson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe russe sarebbero entrate a Kherson, ma le autorità ucraine controllano ancora gli edifici amministrativi della città. Lo ha affermato il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Vadym Denysenko. L'agenzia di stampa "Rbc Ucraina" ha citato invece il sindaco di Kherson, Igor Kolykhaev, secondo cui carri armati russi e mezzi corazzati per il trasporto di personale sono entrati in città, trincerati in diversi punti. (Kiu)