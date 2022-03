Ucraina: Marin (CI), via libera Governo, bene corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Un lavoro prezioso e insostituibile nelle moderne democrazie, che Agenzia Nova porta avanti con orgoglio da ben 20 anni" Marco Marin

Presidente del Gruppo di Coraggio Italia alla Camera

19 luglio 2021

- "Non è passata neanche una settimana da quando uno stato, la Russia, ha deciso di invadere e di dichiarare guerra a uno stato sovrano, passando sopra ogni diritto internazionale". Lo dice il capogruppo e cofondatore di Coraggio Italia, Marco Marin, nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni sulle comunicazioni del premier Mario Draghi sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. "La prima cosa da fare - aggiunge - sono i corridoi umanitari e l'accoglienza per i profughi. Presidente, lei ha ringraziato la Croce rossa e la protezione civile nel suo discorso, io voglio aggiungere in questi ringraziamenti le diocesi e le associazioni di volontariato, in prima fila quelle cattoliche, le Regioni, i nostri sindaci e i Comuni, che hanno dato il meglio di sé facendo vedere che noi siamo sempre in prima fila per difendere e accogliere chi scappa dalla guerra. Sono orgoglioso di essere italiano, perché anche noi apriamo le braccia a chi scappa dalla guerra". Marin conclude sottolineando: "le sanzioni sono la decisione più giusta, l'Italia è in prima fila in questo campo. A me sembra che il governo italiano stia facendo tutto il suo dovere. Crediamo che la guerra debba finire prima possibile: purtroppo, in questo caso, non dipende solo da noi. Coraggio Italia sostiene il nostro governo e per questo votiamo convintamente sì alla mozione".(Rin)