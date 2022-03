Ucraina: Fassina (Leu), condanniamo aggressione Russia ma dare armi a Ucraina non aiuta resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti condanniamo senza se e senza ma l'aggressione della Russia all'Ucraina, il punto è come difendiamo l'Ucraina. Ritengo che dare le nostre armi all'Ucraina non aiuti la resistenza del popolo ucraino". Lo ha detto intervenendo in Aula a Montecitorio il deputato di Leu Stefano Fassina. Questo, ha spiegato, "aumenta la scala delle morti, data la differenza di asset militari tra le due nazioni. Pertanto, non voto il punto tre della risoluzione relativa all'invio delle armi", ha aggiunto.(Rin)