Ucraina: Luiss, borse di studio e azioni concrete per ridare speranza ai giovani ucraini

- L'Università Luiss Guido Carli, in linea con l'appello della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, esprime piena solidarietà al popolo ucraino che in queste ore sta difendendo il proprio diritto alla democrazia e all'indipendenza. La reazione dell'Unione Europea e l'impegno del presidente del Consiglio Mario Draghi e del Governo italiano - si legge in una nota - rappresentano solo un primo passo per isolare gli aggressori, respingendo un'invasione che calpesta i principi fondamentali di libertà e di sovranità dell'Ucraina. Per queste ragioni, l'Ateneo sta avviando una serie di azioni volte a sostenere in modo concreto la popolazione di questo paese. In particolare, la Luiss ha deciso di costituire un fondo di 10 borse di studio per la formazione di ragazze e ragazzi ucraini; il primo segnale del suo impegno per contribuire a ridare speranza in queste ore drammatiche. Saperi e competenze, infatti, sono una leva fondamentale per ridisegnare il futuro di una nazione.(Com)