Ucraina: Consiglio regionale approva all'unanimità mozione di condanna dell'aggressione russa (2)

- “Il fatto di aver chiesto di attivarsi per un piano sanitario urgente, per l'accoglienza, di individuare e promuovere con le università lombarde dei metodi per l'accoglienza di studenti ucraini e di concordare con l'ufficio scolastico regionale delle modalità per rendere possibile l'inserimento presso le scuole primarie e secondarie nonché di favorire i ricongiungimenti familiari dei minori di chi da decenni lavora per aiutare i nostri anziani e i nostri disabili. Questi sono impegni che dobbiamo fare nostri e che dobbiamo comunicare all'esterno. Quello di oggi è un bel segnale”, commenta la presidente della Commissione regionale antimafia e consigliere del Gruppo Misto Monica Forte. “Nel condividere la mozione segnalo che è già stata espressa una forte condanna dell'invasione russa all'ucraina” dichiara il sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio regionale e consigliere della Lega Fabrizio Turba. “Condividiamo – aggiunge - la preoccupazione dei cittadini sulle possibili ricadute economiche del conflitto e chiederemo al governo di attivarsi in tal senso. Regione Lombardia ha già assicurato iniziative di assistenza agli sfollati. In relazione all'intervento sanitario l'assessorato al welfare sta disponendo misure per tutte le cure anche d'emergenza che saranno necessarie e per la vaccinazione dei cittadini ucraini che arriveranno sul nostro territorio”. Oltre le ingenti perdite umane, la crisi ucraina, sta avendo risvolti negativi anche sull’economia. La risoluzione impegna la Giunta – in accordo con tutti i soggetti del sistema economico lombardo – a individuare e sviluppare nuovi mercati su cui indirizzare esportazioni e investimenti che in questo momento non possono trovare sbocchi sul mercato russo. Focus anche sull’istruzione. Si propone di convocare un tavolo con le università lombarde per concordare le modalità per accogliere, in via straordinaria, gli studenti ucraini anche attraverso borse di studio ad hoc. Con l’Ufficio Scolastico Regionale si dovranno definire i percorsi per rendere possibile l’inserimento nelle scuole primarie e secondarie degli studenti provenienti dall’Ucraina. Richieste anche per il governo centrale: il Consiglio regionale chiede di attivarsi per l’immediata cessazione delle operazioni militari e il ritiro delle truppe russe dall’Ucraina, per sostenere in sede europea la sospensione del Patto di stabilità e l’istituzione di un fondo europeo compensativo per gli Stati maggiormente penalizzati dalle sanzioni, prevedendo misure di sostegno alle imprese colpite indirettamente dall’applicazione delle sanzioni. (Com)