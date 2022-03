Turchia: Erdogan invita Russia e Ucraina a un cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ribadito la richiesta a Russia e Ucraina per un cessate il fuoco. Nel corso della conferenza stampa congiunta con l'omologa kosovara Vjosa Osmani, Erdogan ha invitato Mosca e Kiev a "dare un buon contributo alla pace nel mondo", come riferisce l'agenzia di stampa "Anadolu". Erdogan ha anche salutato la possibilità di adesione all'Unione europea per l'Ucraina, dicendo: "Apprezziamo gli sforzi per ottenere l'adesione dell'Ucraina all'Ue. Ma chiedo ai membri dell'Ue, perché vi preoccupa l'adesione della Turchia?". Il presidente ha quindi invitato l'Ue a "mostrare la stessa sensibilità" per Ankara. (Tua)