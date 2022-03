San Siro: per decidere il futuro dello stadio ipotesi di una newco al 100 per cento pubblica sul modello di Arexpo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costituire una società per azioni al 100 per cento pubblica, come avvenuto per il terreno di Expo 2015, per decidere il futuro dello stadio di San Siro attraverso il conferimento del terreno e l'impianto, con la missione di riprogettare lo sviluppo della zona con il distretto sportivo metropolitano. Un'eventualità che ridurrebbe i tempi decisionali e avrebbe risvolti positivi sia per il Comune, sia per i privati. Compresi i club. È la proposta presentata oggi dall'ex assessore Franco d'Alfonso alla Commissione Consiliare affari istituzionali-città metropolitana e sport, turismo, politiche giovanili e politiche per il benessere. “I partner privati – ha spiegato d'Alfonso - verrebbero coinvolti, con un bando pubblico, con la cessione del 49 per cento delle quote e la gestione della società. La proposta prevederebbe inoltre che la gestione non avvenga attraverso il pagamento delle quote, ma di un aumento di capitale”. Lo stadio, è stato ricordato, è stato valutato dall'Agenzia delle entrate 80 milioni di euro mentre il terreno, con l'indice di edificabilità previsto dal pgt, 200 milioni, quindi il valore di quanto verrebbe conferito dal Comune ai privati sarebbe di circa 300 milioni di euro. “Mettendo il 49 per cento di aumento di capitale, significa che i partner mettono 300 milioni di liquidi - ha spiegato D'Alfonso - quindi società sarebbe pienamente operativa da subito”. D'Alfonso ha evidenziato anche l'importanza del conferimento di un valore immateriale che è, da un lato, “il valore della zona del nome stadio San Siro che è uno dei pochi luoghi al mondo conosciuto come tale e, soprattutto, va tenuto in considerazione il valore storico e immateriale di Milan e Inter. Nei periodi in cui le società di calcio hanno avuto successo arrivando ai vertici mondiali, il valore del brand Milano nel mondo è stato enormemente aumentato. Ai tempi di Expo è stato valutato che una stagione importante ai vertici mondiali di tutti e due i club vale un punto e mezzo del pil cittadino”. (segue) (Rem)