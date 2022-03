San Siro: per decidere il futuro dello stadio ipotesi di una newco al 100 per cento pubblica sul modello di Arexpo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scelta, che consentirebbe di bilanciare gli interessi pubblici e quelli dei club evitando di affidare solo a questi ultimi la progettazione, come avvenne alla fine degli anni 80 in occasione della riqualificazione del Meazza in vista dei mondiali di Italia 90. “Per prendere i contributi in tempo - ha ricordato D'Alfonso - non si fece in tempo a avere un progetto allora si prese il progetto che diede Fininvest, allora proprietaria del Milan del terzo anello. Questo permise di realizzare per tempo l'impianto, ma la copertura e il terzo anello hanno dato problemi al terreno che ha alterato il microclima e il 'mensolone' del terzo anello che non si rompe ma si flette. Una Spa pubblica - ha rimarcato - potrebbe varare un concorso europeo sia per i progetti sia per varie valutazioni”. Tornando al lato finanziario della proposta, che D'Alfonso ha redatto insieme a Sergio Scalpelli, anch'egli ex assessore, ma nella giunta Albertini, è stato sottolineato che “avendo una base d'asta per la cessione di circa 300 milioni, vorrebbe dire avere una società che 'vale' immediatamente dopo all'incirca 700 800 milioni. Gli effetti patrimoniali immediati per il Comune sarebbero l'evidenziazione a patrimonio di almeno 300 milioni di quota di partecipazione a controllo di una spa di beni immobili che, al momento, ha valore di rendita catastale storico o reddituale, quindi pochi milioni di euro; la disponibilità di un veicolo societario in partnership con una liquidità importante che ha una capaità di investimento di oltre un miliardo di euro; il mantenimento della potestà ordinaria in materia di pianificazione urbanistica e piena disponibilità dei relativi oneri; il mantenimento di una regia pubblica sulla più importante rigenerazioe urbana del prossimo decennio”. (segue) (Rem)