San Siro: per decidere il futuro dello stadio ipotesi di una newco al 100 per cento pubblica sul modello di Arexpo (3)

- Per quanto riguarda gli effetti prevedibili per i privati, D'Alfonso ha individuato “l'allargamento dei profili dei possibili investitori, perché devono emergere i veri finanziatori, i profili degli operatori interessati che sono quelli di sviluppo urbano o i gestori di impianti sportivi in giro per il mondo; la possibilità di modulare l'investimento che non deve essere contemporaneo, perché in questo modo lo si può schedulare secondo le necessità dei partner e della città; la possibilità di valutare l'ipotesi di ristrutturazione dell'attuale stadio non in termini di mero ricordo storico, ma di valutare diversi progetti; la conseguente limitazione dell'investimento delle società calcistiche al proprio core business: l'impegno dei partner privati si ridurrebbe di almeno il 50 per cento di quello previsto fino adesso”. Infine, altra variabile importante individuata sono i tempi: “Dopo una decisione del consiglio comunale che sarebbe il punto zero, servirebbero tre mesi per costituire la società, nel contempo verrebbe preparato il bando pubblico per la cessione che sarebbe il momento chiave, altri sei mesi per scrivere il bando pubblico e altri tre mesi per assegnarlo. 18 mesi per concludere tutto l'iter. Dopo 18 mesi la società già operativa, avrebbe già i progetti finali ed esecutivi e sarebbe in grado di fare partire eventuali cantieri. Il tutto con un passaggio dal consiglio comunale che non sarebbe mai spogliato dalle proprie competenze”. (Rem)