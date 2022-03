Ucraina: l'azienda Bernabei rimuove dal portale online alcolici russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda Bernabei Spa ha rimosso con effetto immediato dal proprio portale online tutti gli alcolici di fabbricazione e marca russa. Lo comunica la stessa azienda con una nota sui social network in cui si legge: "La Bernabei Spa condanna inequivocabilmente l'azione militare in Ucraina e comunica di aver rimosso con effetto immediato dal proprio portale online tutti gli alcolici di fabbricazione e marca russa. Nonostante tali etichette (proncipalmente Vodka) rappresentino circa il 25 per cento del fatturato della categoria di riferimento, in un periodo storico simile, lle valutazioni sulle performance devono necessariamente lasciare spazio al valore più alto del ripudio dei un conflitto bellico. Non c'è sposto per la gueraa, tantomeno su Bernabei.it". (Rer)