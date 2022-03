Roma: comitato ordine e sicurezza a Frascati su movida, prefettura indica modello Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, a Frascati, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui, oltre ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, hanno partecipato il Procuratore della Repubblica di Velletri, Giancarlo Amato, il Vicesindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna e i Sindaci di 7 Comuni dei Castelli romani: Frascati, Colonna, Monte Compatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca Priora e Grottaferrata, una comunità di circa 80mila persone. L’incontro, voluto dal Prefetto sul territorio, non è stato convocato con l’obiettivo di trattare la fase acuta di un fenomeno di ordine pubblico, dal momento che nella zona si registra anzi un decremento dei reati, ma per attestare la prossimità delle istituzioni ai bisogni dei cittadini, in una prospettiva di autentica sinergia con gli enti locali. (segue) (Rer)