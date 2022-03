Roma: comitato ordine e sicurezza a Frascati su movida, prefettura indica modello Trastevere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione si è discusso, soprattutto in vista dell’estate, dell’applicazione del modello di contenimento della movida già sperimentato a Roma nei quartieri di San Lorenzo e Trastevere: un modello basato sia sulla predisposizione di controlli mirati da parte delle forze dell’ordine che sulla regolamentazione degli orari dei locali e degli esercizi che somministrano alcol. Su proposta del procuratore Amato, si è poi ragionato sull’implementazione di sistemi di videosorveglianza e lettura targhe grazie anche ai finanziamenti messi in campo dal Viminale per garantire la sicurezza delle città. Per far fronte alle criticità nell’organico delle Polizie locali, è stata inoltre avanzata l’ipotesi di pianificare una gestione associata dell’esercizio delle funzioni, mediante la creazione di appositi consorzi tra Comuni. (segue) (Rer)