Roma: comitato ordine e sicurezza a Frascati su movida, prefettura indica modello Trastevere (3)

- Sul punto, i Sindaci hanno anche chiesto al Prefetto di interessare gli Uffici centrali del Ministero per individuare soluzioni che intervengano a risolvere l’ormai risalente carenza di agenti. Infine, si è affrontata la questione dell’occupazione abusiva di uno stabile a Grottaferrata, che al momento ospiterebbe circa 500 persone. Come per Roma, si è prospettata anche in questo caso l’adozione di una procedura tesa a contemperare il diritto della proprietà con l’eventuale tutela di soggetti vulnerabili. In questo senso, al fine di procedere alla liberazione dell’immobile , si pensa ad un censimento degli occupanti. (Rer)