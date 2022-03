Ucraina: Fontana, ringrazio don Tedesco per accoglienza bambini in fuga, iniziativa bellissima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Don Giuseppe ha poi illustrato come è nata l'idea di raggiungere Lodz: "Farsi 36 ore di pullmino in meno di 48 ore è stata davvero dura, ma è nato tutto dall'affetto verso questi bambini. Sono venuti qui prima del Covid e ci siamo affezionati a loro. Insieme ad altre famiglie che li hanno accolti. La speranza ora è di portarne altri". "La Polonia sta accogliendo le persone con grande generosità - ha detto don Giuseppe - ma i racconti che ci arrivano ci gelano il sangue. Hanno lasciato tutto, si avverte nei loro cuori la sofferenza. Daremo tutto l'affetto possibile, insieme alle persone che si prenderanno cura di loro, sapendo che si ricorderanno di essere stati aiutati, amati e sostenuti quando saranno divenuti adulti". I bambini sono contenti di essere qui ma sperano che anche il papà possa raggiungerli. "Ho paura di quel che succede là", ha detto uno di loro. "Dobbiamo pregare per la pace – ha concluso il sacerdote - perché si arrivi a una tregua per far partire chi oggi è devastato dal dolore e si arrivi a una pace che permetta la ricostruzione. Io amo questi ragazzi, ma sono stati affidati dai loro genitori. Dobbiamo sperare che possano tornare nella loro patria, ricostruirla nella speranza della rinascita dell'Ucraina. Il grosso del problema arriverà, per ora ho solo dato un esempio, di come si può operare con il cuore. Lavorare con il cuore e la ragione, informando le autorità per ogni scelta che si va a prendere" (Com)