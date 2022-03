Auto: Ciacciarelli (Lega), convocare vertici Stellantis e capire intenzioni per settore nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere della Lega alla Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, oggi ha partecipato al tavolo interistituzionale per affrontare il tema della crisi del settore automotive della provincia di Frosinone. "Ho ribadito con forza quello che chiedo dal 2019 - spiega Ciacciarelli in una nota -. Bisogna convocare subito i vertici di Stellantis (Fiat auto) per capire quali sono le loro intenzioni e il loro piano industriale dello stabilimento di Piedimonte San Germano nel Lazio. Basta tentennamenti da parte del Partito democratico provinciale e regionale. È ora di affrontare di petto la situazione trovando delle soluzioni, e non dei palliativi". (Com)