Imprese: Eni, cessione quota in gasdotto Blue Stream con Gazprom

- L’attuale "presenza di Eni in Russia è marginale. Le joint venture in essere con Rosneft, legate a licenze esplorative nell’area artica, sono già congelate da anni, anche per le sanzioni internazionali imposte a partire dal 2014". Lo rende noto un portavoce del gruppo, aggiungendo che "per quanto riguarda la partecipazione congiunta e paritaria con Gazprom nel gasdotto Blue Stream (che collega la Russia alla Turchia), Eni intende procedere alla cessione della propria quota”.(Rin)