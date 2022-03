Imprese: Siemens interrompe attività in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la tecnologia tedesco Siemens ha comunicato che interrompe le attività in e con la Russia nonché le forniture al Paese, in ottemperanza alle sanzioni internazionali imposte a Mosca per l'invasione dell'Ucraina. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il gruppo è attivo in Russia dal 1852 e oggi vi impiega poche decine di migliaia di dipendenti. Per Siemens, gli affari in Russia compongono meno dell'1 per cento del fatturato. L'azienda continuerà a svolgere nel Paese “attività di assistenza e manutenzione nel rigoroso rispetto delle sanzioni”. (Geb)