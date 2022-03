Roma: Celli, valorizzare ruolo consiglieri aggiunti stranieri, ipotesi voto a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo ulteriormente valorizzare e mettere al centro della nostra azione il ruolo dei consiglieri aggiunti in Assemblea capitolina e per ogni consiglio di Municipio. Stiamo valutando la possibilità di posticipare la data delle elezioni a dicembre per presentare un documento che meglio definirà le competenze di questa preziosa figura". Lo afferma in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli. "Oggi con l’approvazione in Assemblea capitolina della mozione presentata dal consigliere Paolo Ciani abbiamo confermato la volontà della nostra amministrazione di tornare finalmente ad indire le elezioni per la scelta dei consiglieri aggiunti - prosegue Celli -. Lo faremo nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di Roma Capitale che prevedono la figura del consigliere aggiunto quale strumento di rappresentanza e di partecipazione delle minoranze alla vita politica della Capitale, stimolando il dialogo e la collaborazione, anche con proposte concrete per rendere Roma sempre più inclusiva, plurale e attenta ai diritti e ai bisogni di tutti".(Com)