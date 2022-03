Ucraina: Palazzotto (Leu), rassegnazione su conflitto, discutiamo su dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio esprimere il mio turbamento per le scelte che oggi questo Parlamento si appresta ad assumere. La cessione di armamenti rappresenta il primo gesto di una partecipazione militare del nostro paese al conflitto e vorrei che di questo noi tutti ne avessimo consapevolezza, della gravità del momento e della difficoltà che questo gesto comporterà. Una scelta che non si può assumere a cuor leggero". Lo ha affermato il deputato Erasmo Palazzotto di Liberi e uguali, intervenendo alla Camera dopo le comunicazioni del premier, Mario Draghi, sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. "Ritengo questa scelta un errore da parte dell'Alleanza atlantica e non perché non vada sostenuta la resistenza ucraina, ma perché tutto quello che sento nella discussione di questi giorni su questo conflitto rappresenta una rassegnazione delle classi dirigenti europee al conflitto con la Russia, una rassegnazione che dà per persa la via del negoziato e che prepara solo la difesa militare - ha aggiunto il parlamentare -. Quali sono le misure che mettiamo in campo? L'italia può giocare un ruolo nel definire una strategia dell'Alleanza, dell'Unione Europea per riaprire il dialogo, per trovare un tavolo di negoziato, un luogo multilaterale di discussione che provi a ridefinire gli equilibri geopolitici mondiali in chiave di pace, stabilità e sicurezza. Abbiamo discusso di come prepararci alla guerra, la parola che è risuonata troppo poco in questo parlamento è la parola pace". (Rin)