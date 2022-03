Ucraina: Valentini, FI aderisce con convinzione a risoluzione comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Contro l'aggressione e la violazione del diritto internazionale "l'Occidente ha saputo reagire compatto e l'Italia, fin da subito, ha fatto la sua parte. Proprio per questo sono indignato per le insinuazioni e per gli articoli, apparsi soprattutto sulla stampa anglosassone, che hanno attaccato preventivamente il nostro Paese e il premier Draghi con pregiudizio". Lo ha detto Valentino Valentini, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia, intervenendo nell'Aula di Montecitorio dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. "Fino all'ultimo - ha aggiunto il parlamentare - abbiamo lavorato per una soluzione diplomatica e solo quando questa si è rivelata impercorribile abbiamo sposato la strada delle sanzioni. La più dura per noi. Le sanzioni non fermeranno i cannoni ma li rallentano. E poi li fermano. Perché le sanzioni pesanti fanno male, un male che anche noi dobbiamo sopportare perché siamo esposti in prima linea". L'esponente di FI ha proseguito: "Avere contezza di ciò e attutirne gli effetti non è cercare di fare i furbi ma adempiere al nostro dovere con senso dello Stato. Per questo, abbiamo aderito con convinzione al principio che il nostro Parlamento si esprimesse con una risoluzione comune. Dobbiamo votare compatti, dobbiamo fare sentire con una voce sola la nostra solidarietà al popolo ucraino. Non è il momento dei distinguo, ma dell'unità. Ne va della credibilità del nostro Paese, troppo spesso messa in dubbio a livello internazionale". (Rin)