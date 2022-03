Regno Unito: regolatore comunicazioni avvia indagine su 15 programmi dell'emittente "Russia Today"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regolatore delle comunicazioni britannico Ofcom ha avviato 15 indagini sull'imparzialità dei programmi del canale di notizie russo "Russia Today". È quanto comunicato dallo stesso Ofcom in un post su Twitter. "Data la portata e la gravità della crisi in Ucraina, il pubblico si aspetta di potersi fidare e contare su notizie trasmesse debitamente imparziali" si legge nella nota, che continua: "Quando si parla di un conflitto armato, riconosciamo che può essere difficile per le emittenti verificare le informazioni e gli eventi, ma è imperativo che facciano ogni sforzo per farlo", avvertendo l'emittente di dover spiegare al pubblico "chiaramente" dove gli eventi siano contestati. Parlando all'emittente "Sky News", l'amministratore delegato di Ofcom, Melanie Dawes ha descritto la situazione come "seria" e ha affermato che si aspetta "la piena cooperazione" da "Russia Today" nell'esaminare le potenziali violazioni delle regole. "15 programmi è un numero senza precedenti per noi" ha aggiunto Dawes. (Rel)