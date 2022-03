Credito: Commerzbank rivede in positivo gli obiettivi di medio periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commerbank ha rivisto in positivo gli obiettivi di medio periodo, puntando per il 2024 a un reddito di 9,1 miliardi di euro invece degli 8,7 miliardi di euro stimati in precedenza. Il risultato operativo è stato innalzato da 2,7 a 3,1 miliardi di euro, mentre il ritorno sul capitale dovrebbe essere a “più del sette per cento” invece che “intorno” a tale cifra. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la ragione principale di tali miglioramenti sono gli sviluppi di M-Bank, controllata di Commerzbank in Polonia. L'istituto di credito sta, infatti, beneficiando dell'aumento dei tassi di interesse nel Paese. Il secondo istituto di credito tedesco dopo Duetsche Bank prevede ora di distribuire dividendi per un totale dai tre ai cinque miliardi di euro e non più per un massimo di tre miliardi di euro. Come affermato dalla direttrice finanziaria di Commerzbank, Bettina Orlopp, le previsioni non includono possibili innalzamenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce). Tuttavia, ha evidenziato la dirigente, una manovra restrittiva dell'Eurotower avrebbe “un ulteriore potenziale di rialzo” per l'andamento della banca. Allo stesso tempo, Orlopp stima per il gruppo costi in aumento da 5,3 a 5,4 miliardi di euro. A ogni modo, l'obiettivo di costo rettificato sarà più che ricompensato dalle aspettative di guadagni superiori. Il rapporto tra spese e entrate scenderà al 60 per cento in due anni invece al 61 per cento originariamente previsto. (segue) (Geb)